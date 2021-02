Corona - Britische Minister rufen zur Impfung über 70-Jähriger auf

Über 14 Millionen Briten sind bereits geimpft

Britische Minister und Pflegepersonal beteiligen sich an diesem Wochenende an einer groß angelegten Aktion, um ältere Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. "Es ist so wichtig, dass jeder, der über 70 und noch nicht geimpft ist, sich an diesem Wochenende bei der Allgemeinen Gesundheitsbehörde meldet", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitagabend. Fast 30 Minister wollen Impfzentren besuchen - etwa in Sportstadien und Kirchen. Dort soll zum Impfen aufgerufen werden.

Mehr als 14 Millionen Briten haben bereits die erste Injektion des Corona-Impfstoffs erhalten. Bis Montag sollen alle Personen über 70, Risikopatienten und Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens geimpft sein.