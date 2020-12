Corona - Britische Regierung stellt Impfpasspläne in Abrede

Besuch von Kultureinrichtungen weiterhin auch Impfgegnern erlaubt

Der britische Vize-Premier Michael Gove betonte am Dienstag, dass seine Regierung keinen Covid-19-Impfpass vorsehe, ohne den der Besuch von Pubs oder Kultureinrichtungen verboten sei. "Ich arbeite sicher nicht an der Einführung irgendeines Impfpasses", so Gove in Sky News. Das gelte auch für seine Kollegen. Zuvor hatte der zuständige Minister Nadhim Zadhawi mit der Aussage aufhorchen lassen, dass Impfgegnern der Einlass in Bars, Kinos oder Sportstätten verwehrt werden könnte.