Corona - Britischer Finanzminister will keinen Sparkurs fahren

Sunak: Mehrausgaben im öffentlichen Dienst

Der britische Finanzminister Rishi Sunak will ungeachtet der steigenden Staatsverschuldung infolge der Coronakrise nicht zum rigiden Sparkurs früherer Jahre zurückkehren. Er werde "keine Sparmaßnahmen" ankündigen, sagte Sunak am Sonntag dem Fernsehsender Sky News mit Blick auf seine für Mittwoch geplante Vorstellung der Budgetpläne.

Stattdessen werde es Mehrausgaben im öffentlichen Dienst geben - "und zwar eine ziemlich beträchtliche Erhöhung". Die Krise hat ein 200 Milliarden Pfund (223,73 Mrd. Euro) großes Loch in Sunaks Finanzpläne gerissen.

Großbritannien leidet wirtschaftlich besonders stark unter der Coronakrise. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2020 mit elf Prozent in einem Rekordtempo einbrechen, sagt die Bank of England voraus. Die im November verhängten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie treffen in erster Linie den Dienstleistungssektor, der in Großbritannien besonders groß ist und etwa 80 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht.

Angesichts der zweiten Coronawelle müssen sich die Briten nach den Worten Sunaks darauf einstellen, kein normales Weihnachtsfest feiern zu können. "So frustrierend es für uns alle ist, Weihnachten wird dieses Jahr nicht normal sein", sagte er.