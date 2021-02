Corona - Britischer Handel beklagt 22 Mrd. Pfund Umsatz-Verluste

RBS will nach Milliarden-Verlust Kosten senken Die Royal Bank of Scotland (RBS) will nach einem neuerlichen Milliarden-Verlust die Kosten massiv senken. Operativ habe das Minus 2013 bei 8,2 Mrd. Pfund (9,97 Mrd. Euro) gelegen, teilte das von der britischen Regierung kontrollierte Geldhaus am Donnerstag mit.