Die schnellere Einführung des Impfstoffs gegen das Coronavirus in Großbritannien als in der EU sorgt für Rückenwind beim Pfund Sterling. Die Währung steigt auf ein Achtmonatshoch zum Euro und notiert am Nachmittag noch 0,1 Prozent höher bei 1,1307 Euro. "Der Euro wird eindeutig durch die anhaltenden Sorgen über die Geschwindigkeit der Einführung des Impfstoffs und die Versorgung untergraben", sagte Geoffrey Yu, Stratege beim Finanzdienstleister BNY Mellon.