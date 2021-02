Corona brockte Schweiz größten Wirtschaftsabsturz seit 45 Jahren ein

Schwächelnde Eurozone bremst Schweizer Wirtschaft Die schwächelnde Konjunktur in der Eurozone bremst die Schweizer Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von April bis Juni zum Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Dienstag mitteilte. Das ist das erste Quartal mit Nullwachstum seit rund zwei Jahren. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.