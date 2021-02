Corona - Budapester Basilika wegen Todesfalls geschlossen

Pfarrer der größten katholischen Kirche in Budapest an Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Die größte katholische Kirche in Budapest schließt wegen der Corona-Pandemie ihre Pforten. Am Freitag ist der Pfarrer der St.-Stephans-Basilika, Weihbischof György Snell (71), nach einer Corona-Infektion gestorben. Dies teilte der Primas der katholischen Kirche in Ungarn, Kardinal Peter Erdö, auf der Facebook-Seite des Erzbistum Esztergom-Budapest mit.

Wie Erdö weiter ausführte, haben sich auch die Kaplane der Basilika mit dem Coronavirus infiziert. Die weltlichen Bediensteten der Sakralstätte gelten als Kontaktpersonen und müssen deshalb in Quarantäne. Aus diesem Grund stellt die Kirche ihre liturgische Tätigkeit bis auf weiteres ein.

Die Basilika ist bei Touristen beliebt. Mit einer Höhe von 96 Metern ist sie einer der höchsten Bauten in Budapest.