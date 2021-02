Corona - Bulgarien öffnet einige Schulen - Angst vor dritter Welle

Nach gut zwei Monaten Fernunterricht

In Bulgarien sind Mittelschulen und Gymnasien wieder für den Präsenzunterricht geöffnet worden. Zunächst sollen die Schüler der 7., 8. und 12. Klassen nach gut zwei Monaten Fernunterricht wieder in die Schulgebäude kommen. Nach 14 Tagen geht es für diese Jahrgänge dann wieder in den Fernunterricht, die anderen Jahrgangsstufen wechseln zum Unterricht in die Klassenzimmer.

Einige Eltern machten am Donnerstag von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Schulkinder weiterhin zu Hause im Fernunterricht lernen zu lassen. Volksschulen und Kindergärten waren Anfang Jänner wieder geöffnet worden.

Bulgariens Corona-Stab äußerte am Donnerstag Besorgnis, dass nach der Lockerung einiger Corona-Einschränkungen ab 1. Februar die Zahl der täglichen Neuansteckungen wieder schneller zunehmen könnte. Der Höhepunkt einer befürchteten dritten Corona-Welle könne binnen drei Wochen eintreten, warnte Stab-Chef General Wenzislaw Mutaftschijski. Er räumte ein, dass wieder zugelassene Aktivitäten wie etwa Sport im Fitnessstudio "nicht ungefährlich" seien. Zudem sind seit 1. Februar etwa Einkaufszentren und Tanzschulen nach zweimonatiger Corona-Schließung wieder geöffnet.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ging in dem Land mit 6,9 Millionen Einwohnern nach einem Anstieg zum Wochenbeginn nun wieder leicht zurück, am Mittwoch wurden 791 neue Fälle registriert. Das südöstliche EU-Land verzeichnet nun nach Angaben seines Corona-Stabs 110 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen. Seit Beginn der Pandemie starben in dem Land 9.218 mit dem Coronavirus infizierte Menschen.