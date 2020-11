Corona- Bundesheer: Planungsarbeiten für Massentests bereits begonnen

Erfahrungen aus der Slowakei werden nun genutzt

Nach der Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Sonntag, in Österreich nach slowakischem Vorbild Corona-Massentest durchführen zu wollen, hat das Bundesheer am Montag bereits mit der Planung begonnen. "Das Verteidigungsministerium hat in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt und dem Gesundheitsministerium mit den Planungsarbeiten begonnen. Wie die Massentestungen konkret aussehen können, wird Ende der Woche präsentiert", teilte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit.

"Das Bundesheer steht, so wie auch in der Vergangenheit, als strategische Reserve der Republik bereit. Wir werden unsere Expertise und Erfahrung zum Wohl der Bevölkerung einbringen", sagte die Ministerin gegenüber der APA. In der Slowakei wurden die Massentests vom Militär organisiert und durchgeführt. 30 Soldaten aus Österreich haben auf Ansuchen der Slowakei dabei geholfen und wertvolle Erfahrungen gesammelt. "Wir konnten so erste Erfahrungen sammeln und sind seitdem im Austausch mit den dortigen Behörden", sagte Tanner.

In der Slowakei waren alle Menschen im Alter von zehn bis 65 Jahren aufgerufen, einen Test zu machen. An der ersten Runde nahmen 3,6 Millionen der 5,5 Millionen Einwohner teil. Wer kein negatives Testergebnis vorweisen konnte, war von einer strikten Ausgangssperre betroffen und durfte nicht in die Arbeit gehen. Mit den anfangs teils kritisierten Massentests wurden rund 50.000 Personen identifiziert, die einen asymptomatischen Krankheitsverlauf hatten und nicht wussten, dass sie Corona-positiv waren.