Corona - Bundesheer verteidigt Belgier-Ausbildung in Tirol

Findet abgeschieden und unter höchsten Corona-Schutzbestimmungen in der Wattener Lizum statt

Das Österreichische Bundesheer hat am Dienstag einen bekannt gewordenen Ausbildungseinsatz des belgischen Militärs von 1. bis 12. Februar in Tirol verteidigt. Die Ausbildung gehe unter strengsten Corona-Schutzbestimmungen vonstatten, die sogar - auf Wunsch der belgischen Kollegen - über jene des heimischen Bundesheeres hinausgehen, sagte Ministeriumssprecher Michael Bauer im APA-Gespräch.

Kontakt mit der heimischen Bevölkerung hätten die Soldaten jedenfalls weder vor, während, noch nach ihrem Aufenthalt. Es handle sich um einen Gebirgsausbildungskampfeinsatz im Rahmen der "Mountain Training Initiative", bei der Österreich federführend sei. Das Trainingscamp finde auf dem Truppenübungsplatz Lizum-Walchen in der Wattener Lizum statt - weit abseits von Dörfern und sonstigem Siedlungsgebiet, kommentierte Bauer einen Bericht des Ö1-"Morgenjournals", in dem von einer Reise der 80 Soldaten des ersten Infanteriebataillons der Grenadiere aus Leopoldsburg nach Axams in Tirol die Rede war. Die Militärs würden das Übungsgebiet jedenfalls während des gesamten Aufenthaltes nicht verlassen.

Die Belgier würden auch nicht - wie in dem Bericht angegeben - zur Quarantäne unter anderem in einem Tiroler Hotel untergebracht, sondern in Quartieren im militärischen Übungsgebiet. Vor ihrer Abreise seien die bereits in Tirol befindlichen Soldaten zwei Wochen lang in Belgien in Quarantäne gewesen. Bei Ankunft in Österreich wären alle erneut getestet worden und anschließend hätten sie sich von sich aus erneut zwei Wochen in Tirol in Quarantäne begeben. "Mehr kann man wirklich nicht machen", so Bauer.

Der Oberst und Ministeriumssprecher verwies auch auf die Wichtigkeit eines solchen essenziellen Ausbildungseinsatzes, der auch in Pandemiezeiten vonstattengehen müsse. Und nannte in diesem Zusammenhang ein Beispiel das eigene Heer betreffend. So würden auch österreichische Bundesheerpiloten während Corona eine wichtige Ausbildung in Italien absolvieren. Auch dies sei unerlässlich, denn: "Sonst hätten wir keine Piloten mehr".