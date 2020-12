Corona - Bundesheer wieder für Gratistests vor Weihnachten im Einsatz

Über 400 Soldaten betreiben Teststationen in mehreren Bundesländern

In Hinblick auf die erlaubten Weihnachtsfeiern mit bis zu zehn Personen am 24. und 25. Dezember sind in Österreich an mehreren Standorten Gratistests für die Bevölkerung möglich. Das Bundesheer unterstützt dabei seit Samstag teilweise die Organisation und den Betrieb der Teststationen. Etwa 400 Soldatinnen und Soldaten werden dabei im Einsatz seien, betonte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung.

"Das Angebot bei den Massentestungen wurde von der Bevölkerung im Dezember gut angenommen. Viele wollen ihren Covid-Status kurz vor dem Weihnachtsfest noch mal überprüfen, um sorglos mit ihren Lieben eine besinnliche Zeit genießen zu können. Alle Bundesländer bieten daher noch vor Weihnachten Testungen an. Daher möchte ich der Bevölkerung dringend empfehlen, dort wo Testungen vor Weihnachten angeboten werden: nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich testen, für Sie und Ihre Familie. Nur so können wir Clusterbildungen durchbrechen und die Infektionsgefahr reduzieren", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Am Samstag starteten in Kärnten etwa 70 Soldaten erneut mit Massentestungen in vereinzelten Orten. Hier werden aber vor allem jene Personen getestet, die aufgrund der Lawinengefahr und Schneemassen, die sich Anfang Dezember ereigneten, nicht bei den Massentestungen teilnehmen konnten. Fünf Standorte werden dabei vom Bundesheer betrieben: im Mölltal, in Heiligenblut, Winklern, Stall und im Lesachtal.

Auch in Tirol hat die Bevölkerung seit Samstag die Möglichkeit sich vor Weihnachten testen zu lassen. Hier hilft das Bundesheer mit der Logistik der Testkits und der Schutzausrüstung. Bisher wurden über 135.000 Testkits für die bevorstehende Massentestung ausgegeben. Die Testungen in Tirol werden bis 10. Jänner durchgeführt.

Ab Sonntag wird eine Teststation mit zwei Teststraßen von etwa 20 Soldaten bis 24. Dezember am Standort Linz in Oberösterreich betrieben. Am Montag starten die Soldaten in den Bundesländern Niederösterreich und in der Steiermark.

In Niederösterreich führt das Bundesheer am 21. und 22. Dezember 2020 Corona-Tests für die niederösterreichische Bevölkerung durch. Im Auftrag des Land Niederösterreich werden dazu an fünf Teststandorten zehn Teststraßen eingerichtet. Rund 170 Soldaten sowie zivile Bedienstete des Bundesheeres, davon 15 Sanitäter, sind dazu im Einsatz.

In der Steiermark betreiben etwa 140 Soldaten am 21. bis 23. Dezember 2020 fünf Teststationen mit insgesamt zwölf Teststraßen in Graz, Bruck an der Mur, Judenburg, Liezen und Gleisdorf.