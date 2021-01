Corona - Bundesrat bestätigte Gesetz für das "Reintesten"

Arbeitsminister Martin Kocher stellte sich den Mitgliedern der Länderkammer vor

Nach dem Nationalrat hat am Freitag auch der Bundesrat in einer Sondersitzung den gesetzlichen Rahmenbedingungen für das "Reintesten" in bestimmte Örtlichkeiten zugestimmt. Damit kann Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) per Verordnung festlegen, wo überall negative Corona-Tests die Voraussetzungen für einen Besuch sind; im Gespräch waren Veranstaltungen, Hotels oder etwa auch die Gastronomie.

Voraussetzung dafür ist freilich, dass der Lockdown aufgehoben wird. Ob dieser über den 24. Jänner hinaus verlängert wird, entscheidet die Regierung am Wochenende.

Zugestimmt haben der Änderung des Epidemiegesetztes im Bundesrat die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne, die NEOS und die SPÖ - von letzterer aber, wie schon im Nationalrat, nicht die Mandatare aus dem Burgenland. Ebenfalls den Bundesrat ohne Einspruch passiert haben zwei Vorlagen, die Kostenübernahmen vorsehen: Der Bund ersetzt der Österreichischen Gesundheitskasse die Zahlungen an Arztpraxen für die Implementierung des elektronischen Impfpasses. Und der Bund übernimmt auch die Kosten für die Massentests und bundesweite Impfaktionen.

Die Sondersitzung genützt haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auch gleich, um der Länderkammer das neue Regierungsmitglieder zu präsentiert - Martin Kocher (ÖVP), der als Arbeitsminister der nach Plagiatsvorwürfen zurückgetretenen Christine Aschbacher nachfolgte.