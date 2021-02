Corona - Bundesrat tritt zu Sondersitzung zusammen

Um Beschlüsse zu Selbsttests, Impfregister und Genesungsbescheide rasch in Kraft treten zu lassen

Der Bundesrat tritt am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen, und zwar auf Verlangen der Koalitionsparteien. ÖVP und Grüne wollen damit das Inkrafttreten von vier Nationalratsbeschlüssen zur Corona-Pandemie beschleunigen, berichtete die Parlamentskorrespondenz am Donnerstag.

Unter anderem geht es um die kostenlose Abgabe von Corona-Selbsttests in Apotheken, die verpflichtende Eintragung aller COVID-19-Impfungen in das elektronische Impfregister sowie die Ausstellung von Impfnachweisen und Genesungsbescheinigungen nach einer überstandenen COVID-19-Infektion. Ebenso sind Erleichterungen beim Einsatz von Gesundheitspersonal im Rahmen von Corona-Testungen vorgesehen, insbesondere was deren Befugnisse betrifft. Die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen soll um weitere drei Monate - bis Juni 2021 - verlängert werden.

Die Sitzung beginnt um 12.30 Uhr, davor tagt der Gesundheitsausschuss des Bundesrates. Die nächste reguläre Bundesratssitzung ist für 11. März geplant.