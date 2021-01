Corona - Bundesregierung für SPÖ Burgenland rücktrittsreif

Dringlichkeitsantrag im Landtag - Bis 100.000 Burgenländer könnten pro Monat geimpft werden

Die SPÖ Burgenland hat die türkis-grüne Bundesregierung am Montag für das "Impfstoffchaos" kritisiert und hält diese für rücktrittsreif. Für die Landtagssitzung am Donnerstag kündigte Klubchef Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz einen Dringlichkeitsantrag an, in dem die notwendige Anzahl an Impfdosen gefordert wird.

Im Gegensatz zum Bund sei das Burgenland auf die Corona-Impfung gut vorbereitet. Die sieben Test- und Impfstraßen waren am vergangenen Wochenende bereits im Testbetrieb. Bis 100.000 Burgenländer könnten pro Monat geimpft werden, das bedeutet, innerhalb von drei Monaten wäre das Burgenland durchgeimpft - gäbe es genug Impfstoff, so Hergovich: "Die Liefersituation ist aber sehr traurig und von der Bundesregierung unprofessionell umgesetzt."

Bisher wurden im Land 5.210 Personen vorwiegend in Altenwohn- und Pflegeheimen geimpft. Das Vormerksystem, das am Freitag vorgestellt wurde, verzeichnet mittlerweile 50.000 Anmeldungen. Der Klubchef zeigte sich aber verärgert: "Das Impfstoffchaos der Bundesregierung ist bemerkenswert. Die Bestellung wurde völlig versemmelt." In der Landtagssitzung am Donnerstag werde daher ein Dringlichkeitsantrag beschlossen, in dem ÖVP und Grüne aufgefordert werden, für ausreichend Impfstoff zu sorgen.

Die Bundesregierung müsste angesichts des Chaos eigentlich "geschlossen zurücktreten", verwies Landesgeschäftsführer Roland Fürst auf das aus seiner Sicht gescheiterte Krisenmanagement in der Pandemie. Er forderte unter anderem die Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent.

Die ÖVP Burgenland kritisierte in einer Aussendung, dass die SPÖ "Regierungs-Bashing" betreibe, anstatt gemeinsam mit Bund und Gemeinden an der Bewältigung der Coronakrise zu arbeiten. Klubobmann Markus Ulram ortete "Schadenfreude über Verzögerungen bei der Lieferung des Impfstoffes". Tatsache sei, dass die weltweit hohe Nachfrage das derzeitige Angebot bei weitem übersteige.

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig zeigte sich hingegen erfreut über die Kritik der SPÖ an der Bundesregierung - auch die FPÖ sei "gegen die jenseitigen und zumeist verfassungswidrigen Maßnahmen, welche die Bundesregierung in Sachen Corona-Pandemie tagein, tagaus so erlässt".