Corona - Burgenland-Landtag debattierte Öffnungsschritte

FPÖ und SPÖ für Lockerungen - Kritik sowohl an Land als auch an Bund

Der burgenländische Landtag hat am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde über mögliche Öffnungsschritte in der Coronakrise diskutiert. Auf Antrag der FPÖ beschäftigte man sich mit der "sofortigen Öffnung und finanziellen Unterstützung der Gastronomie und Hotellerie". Sowohl FPÖ als auch SPÖ forderten Lockerungen und kritisierten den Bund. ÖVP und Grüne wiesen das zurück. Die Volkspartei sah ihrerseits auf das Land in der Pflicht.

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz bekräftigte seine Forderung nach umfassenden Lockerungen. Immerhin habe es trotz Lockdown keine wesentliche Absenkung der Infektionszahlen und trotz Öffnung des Handels keinen wesentlichen Anstieg gegeben, argumentierte er. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betone immer, dass Österreich "Testweltmeister" sei. "Das finde ich wirklich cool, das taugt uns. Das heißt, wir testen uns von einem Lockdown zum anderen", betonte Tschürtz. Seitens des Landes brauche es einen "Corona-Tausender", mit dem die Wirte unterstützt werden sollen, so lange ihr Lokal geschlossen sein muss.

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich begrüßte die Aktuelle Stunde der FPÖ. Die SPÖ gehe mit ihren Forderungen noch einen Schritt weiter als die Freiheitlichen und wolle eine "sofortige und verantwortungsvolle Öffnung der Gastronomie, der Hotellerie, der Kultur und des Sports". Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) kritisierte, dass der Bund das Angebot des Burgenlandes, als Testregion für Öffnungsschritte zu fungieren, nicht angenommen habe. "Damals ist das leider verhallt und jetzt wurde Vorarlberg dazu auserkoren, früher aufsperren zu dürfen", sagte er.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram verteidigte den Bund und sah das Land in der Pflicht, das viele Hilfen angekündigt, aber nicht geliefert habe. Ähnlich sah das Grünen-Klubobfrau Regina Petrik. Es gebe derzeit "exorbitant hohe Infektionszahlen" auch im Burgenland, die Entwicklung sei wenig absehbar. "Und die Reaktion darauf ist: Machen wir gleich alles auf", meinte Petrik. Das sei gesundheitspolitisch gefährlich. Sie forderte vom Land, Menschen mit Behinderung in der Impfstrategie wie vereinbart entsprechend zu berücksichtigen. Bisher sei das noch nicht passiert.