Corona - Burgenland-Landtag reduziert Abgeordnetenzahl doch wieder

Sitzung coronabedingt mit der Hälfte der Landtagsabgeordneten - Ursprünglich sollten ab März wieder alle teilnehmen

Die Sitzung des burgenländischen Landtages am morgigen Donnerstag wird aufgrund der Coronakrise doch wieder mit einer reduzierten Zahl an Abgeordneten über die Bühne gehen. Wie bisher wird als Schutzmaßnahme nur die Hälfte der Landtagsabgeordneten im Sitzungssaal anwesend sein, teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ursprünglich war geplant, dass die Sitzungen ab März wieder mit allen stattfinden.

Weil die Coronazahlen im Burgenland aber wieder stark steigen, habe man sich am Mittwoch bei einer Präsidialkonferenz mit den Fraktionen darauf geeinigt, doch wieder zur reduzierten Anwesenheit zurückzukehren, sagte Dunst. Zwischen den Sitzplätzen werde es außerdem Plexiglasscheiben geben. Die Rednerpulte und die Mikrofone werden nach jeder Wortmeldung desinfiziert. "Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, dass demokratische Institutionen arbeitsfähig sind, dieser Schritt war leider notwendig", betonte Dunst.

Ein wesentlicher Grund für die verstärkten Schutzmaßnahmen seien auch einige Coronavirus-Fälle in den Reihen der Landtagsparteien, hieß es am Mittwoch aus deren Umfeld gegenüber der APA. Sowohl bei SPÖ und ÖVP als auch bei FPÖ und Grünen gebe es einzelne Fälle. Betroffen seien Abgeordnete und Mitarbeiter.