Corona: Burgenland-LH Doskozil für Kurswechsel bei Pandemiebekämpfung

Testangebot soll massiv ausgebaut werden

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fordert einen Kurswechsel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In einem Kommentar auf seiner Homepage erklärte er am Freitag, die bisherige Coronapolitik sei gescheitert: "Die Lösung ist eine Balance zwischen Sozialem und Gesundheit. Der Plan B aus der Pandemie." So soll etwa das Testangebot massiv ausgebaut werden.

"Getestet ins Lokal gehen, die Kinder in die Schule bringen, sich mit Freunden treffen, das ist eine viel bessere und wahrscheinlich auch gesündere Welt als die, in der wir gerade leben", so Doskozil. Tests könnten wie ein Wellenbrecher gegen die Pandemie funktionieren. Parallel dazu soll die Medikamentenforschung intensiviert werden, forderte er.

Der SPÖ-Landesparteichef erklärte weiters, in der Politik sei es beliebt, die Wirklichkeit schönzureden, um Wahlen zu gewinnen: "Aber irgendwann hört einem niemand mehr zu. Die SPÖ kennt das Problem seit Jahren aus der Migrationsdebatte. Zielführender ist es, die Wirklichkeit nicht schönzureden, sondern die Realität anzusprechen - also 'sagen, was ist'". Dies bedeute, Leiden sei nicht zur Gänze vermeidbar. Wer aber die unzähligen Opfer des Dauer-Lockdowns ignoriere, nur um den Kurs nicht ändern zu müssen, handle zynisch, so Doskozil.

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte sich zuletzt gegenüber weiteren Öffnungen skeptisch gezeigt, ihr war schon die Öffnung des Handels zu früh erfolgt. Dies nahm die ÖVP zum Anlass, von einem "roten Zickzack-Kurs" zu sprechen. Es werde die Frage aufgeworfen, was die SPÖ denn wolle, meinte Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz Freitagabend in einer Aussendung.