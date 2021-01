Corona - Burgenland plant Lerncamps für Sommerferien

Landesrätin Winkler: "Fit for Future" mit Präsenz- und Onlinephase - 2.000 Anmeldungen im Vorjahr

In Zeiten von Homeschooling aufgrund der Corona-Krise kündigt das Burgenland die Fortführung des Projekts "Fit for Future" für Schulkinder an - und für die kommenden Sommerferien sind auch Lerncamps mit Präsenzphase geplant. Je länger das Homeschooling noch geht, desto stärker verschärfen sich Bildungslücken, warnte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Fit for Future" startete im Vorjahr als Pilotprojekt, zunächst als digitales Bildungsangebot. Die Rückmeldungen seien so positiv gewesen, dass es nun erweitert wird. "Ich bin ein Fan von Onlinetools. Jetzt ist es aber wichtig, dass wir den Kindern Präsenz bieten", meinte Winkler.

Im Vorjahr habe es rund 2.000 Anmeldungen für die Online-Kurse gegeben. Nun werde der Bedarf für die Lerncamps im kommenden Sommer erhoben. Vorstellbar sind laut Winkler zwei Standorte in jedem Bezirk, die Details werde sie dann gemeinsam mit dem Bildungsdirektor vorstellen. Eine Präsenzphase von zwei Wochen Ende Juli, Anfang August und danach drei Wochen Online-Kurs könnten insgesamt fünf Wochen Ferienbetreuung der Kinder ermöglichen. Gefragt nach den Kosten, verwies Winkler darauf, dass die Rahmenbedingungen erst ausgearbeitet werden. Die Teilnahme soll jedenfalls freiwillig erfolgen und nicht von Schulnoten abhängig sein. Damit sollen der Bildungsfortschritt und die Familien unterstützt werden, so die Landesrätin.

Weitere Projekte für das Jahr 2021 betreffen etwa die Akkreditierung des Joseph Haydn Konservatoriums als private Hochschule oder das neue Familienjournal. Im Bereich der Jugend ist eine Ehrenamtsoffensive geplant. Weiter voran getrieben wird die gesunde Ernährung für Kinder, und für Pädagogen ist Unterstützungspersonal geplant. Das Jubiläum "100 Jahre Burgenland" wird auch in den Schulen ein großes Thema, verwies Winkler auf einen Schulwettbewerb. Sie hofft, dass das Jubiläum dann groß gefeiert werden kann.