Corona - Burgenland stockt Kapazitäten bei Tests und Anmeldung auf

"Enorme" Nachfrage beim Gratis-Antigen-Test - Telefonleitungen ausgelastet - Anmeldung vor Weihnachten immer nur für Folgetag möglich

Das Land Burgenland hat am Montag die Kapazitäten bei den vor Weihnachten gratis angebotenen Corona-Antigen-Schnelltests kurzfristig ausgeweitet. Grund dafür sei die "enorme" Nachfrage, hieß es vom Koordinationsstab Coronavirus. Auch das Personal der landeseigenen Telefonhotline wird aufgestockt, nachdem die Leitungen vorübergehend voll ausgelastet waren.

Eine Möglichkeit zur Testung besteht noch Dienstag und Mittwoch. Bei den Teststraßen in Eisenstadt und Oberpullendorf werde es an beiden Tagen nun von 12.00 bis 20.00 Uhr (statt bisher von 12.30 bis 15.30 Uhr) möglich sein, sich testen zu lassen. Auch in den anderen Bezirken sei eine Ausweitung der Testzeiten in Planung.

Ausdrücklich betont wird seitens des Landes, dass es sich bei den angebotenen Gratis-Antigen-Schnelltests lediglich um ein Zusatzangebot zu den bereits bestehenden privaten Testmöglichkeiten, wie sie etwa von Apotheken angeboten werden, handle. Obwohl noch einige Zeit- und Personalressourcen freigemacht werden konnten, seien daher die Testkapazitäten auch weiterhin "sehr begrenzt".

Zum Test ist eine telefonischen Anmeldung erforderlich. Dabei gelte es vor allem zu beachten: "Man kann sich nur für den jeweiligen Folgetag anmelden", erläuterte eine Sprecherin des Koordinationsstabes. Wer sich beispielsweise am Mittwoch testen lassen will, kann sich somit morgen, Dienstag, dafür anmelden. Bei der Anmeldung kann man ein Zeitfenster und eine Teststraße wählen, so weit die Kapazitäten ausreichen.

Anmeldungen sind in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Nummer 057/600-1035 möglich. Bisher waren zehn Mitarbeiter permanent im Einsatz, um Anrufe entgegenzunehmen. Dennoch waren die Leitungen am Montag teils voll ausgelastet. Manchen Testwilligen war es trotz zahlreicher Versuche deshalb zunächst nicht gelungen, einen Termin zu ergattern. Um die Wartezeiten zu verkürzen, wurde das Personal der landeseigenen Hotline aufgestockt und weitere Telefonleitungen freigemacht. Informationen zum Schnelltest-Angebot des Landes Burgenland gibt es unter https://www.burgenland.at/coronatest.

Die Standorte der Drive-Ins in den burgenländischen Bezirken: Neusiedl am See: 7100 Neusiedl am See, Wienerstraße 66 (hinter Nagelreiter) Eisenstadt: 7000 Eisenstadt, Mattersburgerstraße 33 (alter Obi-Parkplatz) Mattersburg: 7210 Mattersburg, Industriestraße 7 (Forstinger-Parkplatz, hinter Rotem Kreuz) Oberpullendorf: 7350 Stoob-Süd, EKZ Oberpullendorf, Top 27 (Bauweltstraße) Oberwart: 7400 Oberwart, Lehargasse 10 (alter Zielpunkt) Güssing: 7540 Güssing, Grazerstraße 24 (Rotes Kreuz Güssing) Jennersdorf: 8380 Jennersdorf, Eisenstädterstraße 7 (vis-a-vis Autohaus Posch) Testzeiten: Eisenstadt, Oberpullendorf: 12.00 bis 20.00 Uhr Neusiedl am See, Mattersburg, Oberwart, Güssing, Jennersdorf: 12.30 bis 15.30 Uhr