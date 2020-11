Corona - Burgenland versorgt Pflegeheime mit FFP2-Masken

CPA-Masken ohne erforderliches Zertifikat nur als Mund-Nasenschutz

Auch das Burgenland habe eine Mitteilung bekommen, dass ein Teil der vom Bund erhaltenen und an Pflegeheime ausgelieferten PCA-Masken nur als Mond-Nasen-Schutz zu verwenden seien, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage vom Koordinationsstab Coronavirus. Glücklicherweise habe man auf eigene Initiative bereits entsprechend vorgesorgt. Burgenlands Pflegeheime seien somit trotzdem mit einer ausreichenden Menge an FFP2-Masken versorgt.

Das Land treffe auch laufend Vorsorge, damit dies so bleibe. Die betreffenden Einrichtungen seien darüber informiert worden, dass CPA-Masken ohne entsprechendes Zertifikat nicht als FFP2-Masken zu gebrauchen seien, aber als Mund-Nasen-Schutz verwendet werden können.