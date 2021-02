Corona - Burgenland weitet Testkapazitäten aus

Ab Ende kommender Woche zusätzliche Angebote in Gemeinden - SPÖ Burgenland weist ÖVP-Kritik zurück

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ankündigung des Landes zur Ausweitung der Testkapazitäten ---------------------------------------------------------------------

Das Land Burgenland hat am Freitag angekündigt, dass die Covid-19-Testkapazitäten ausgeweitet werden. Aufgrund der steigenden Nachfrage wegen des "Eintrittstestens" sollen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Städten dezentral neue Testmöglichkeiten geschaffen werden, teilte Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) mit. Darauf habe man sich bei einem von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) initiierten "Testgipfel" geeinigt.

"Gemeinsames Ziel ist, dass in möglichst vielen Gemeinden ab Ende nächster Woche Testmöglichkeiten zusätzlich zu den sieben BITZ (Burgenländische Impf- und Testzentren) geschaffen werden", betonte Schneemann. Noch am Freitag starten die organisatorischen Vorbereitungen, am kommenden Montag um 11.30 Uhr sollen bei einer Pressekonferenz Details präsentiert werden.

Die SPÖ Burgenland hat am Freitag unterdessen Kritik von ÖVP und der Wirtschaftskammer zurückgewiesen, die vor einem "Testchaos" gewarnt hatten. "Die ÖVP-Bundesregierung hat das 'Eintrittstesten' verordnet, ohne für die nötigen Testangebote zu sorgen", stellte Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter in einer Aussendung fest.

Die Kapazitäten in den bestehenden burgenländischen Testzentren seien mit dem gestrigen Tag auch noch ausgeweitet worden. Im Burgenland verschärfe sich die Testproblematik aber durch einen "überaus starken Andrang" ungarischer Pendler. Klubchef Robert Hergovich zeigte sich über Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth verärgert: "Noch vor wenigen Tagen trommelte Nemeth, dass man den Betrieben Testungen ermögliche. Doch das war offenbar nur ein reiner PR-Gag." ÖVP-Klubobmann Markus Ulram forderte erneut Testungen bei den Hausärzten und "Drive-in Testmöglichkeiten an allen Grenzübergängen", um einen "Testkollaps" zu vermeiden.