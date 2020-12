Corona - China will Biontech/Pfizer-Vakzin verimpfen

Costa Rica genehmigte Impfstoff für Notfälle

Der in Partnerschaft des US-Pharmaherstellers mit dem deutschen Biotech-Unternehmen hergestellte Impfstoff soll im kommenden Jahr auch in China eingesetzt werden. Mindestens 100 Millionen Dosen würden von Shanghai Fosun Pharma nach erfolgreicher Zulassung des Vakzins in der Volksrepublik importiert, teilte der chinesische BioNTech-Partner mit.

Für die ersten 50 Millionen Dosen werde Fosun Pharma eine Anzahlung von 125 Millionen Euro leisten. Die Regierung in Peking hat bisher keine Lieferabkommen mit westlichen Arzneimittelherstellern bekannt gegeben.

Costa Rica genehmigt nach Angaben der Gesundheitsbehörde den Einsatz des von Pfizer und Biontech entwickelten Covid-19-Impfstoffs für Notfälle. Damit schließt sich das Land den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Bahrain, Mexiko, Saudi-Arabien und Singapur an, die dem Vakzin bereits die Notfallgenehmigung erteilt hatten.