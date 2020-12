Corona - Cluster in Kärntner Pflegeheimen wachsen an

Aktuell 38 von 79 Alten- und Pflegeheimen in Kärnten mit Ausbrüchen konfrontiert - Plus 70 Infizierte in Heim im Bezirk Villach-Land

Die Corona-Cluster in Kärntner Pflegeheimen wachsen trotz Besuchsverboten weiter an. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst am Dienstag zur APA sagte, sind aktuell 38 von 79 Alten- und Pflegeheimen von Covid-19-Ausbrüchen betroffen, 43 waren es insgesamt seit Ausbruch der Pandemie. In einem Heim im Bezirk Villach-Land ist jetzt ein Cluster mit 70 Infizierten entdeckt worden.

Auch in anderen Bezirken gab es Pflegeheime, die mit wachsenden Clustern zu kämpfen hatten. Im Bezirk Wolfsberg kamen zwölf Infizierte in einem Heim hinzu. Ein Plus von 25 Infizierten unter Bewohnern und Mitarbeitern wurde in einem Heim im Bezirk St. Veit vermeldet.