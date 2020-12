Corona - Contact-Tracing-Erfolgsquote in OÖ wieder bei 60 Prozent

Zehn Todesfälle und 272 Neuinfektionen am Montag gemeldet

Die Aufklärungsquote beim Contact Tracing hat sich in Oberösterreich wieder erholt. In den vergangenen zwei Wochen bewegte sich der Anteil jener Fälle, bei denen die Ansteckungsquelle geklärt werden konnte, bereits wieder um die 60 Prozent, teilte der Krisenstab des Landes am Montag auf Anfrage mit. Die Zahl der Infektionen stieg am Montag um 272 auf 3.834. Zudem wurden zehn Todesfälle - die Betroffenen waren zwischen 53 und 97 Jahre alt - gemeldet.