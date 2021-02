Zehn von 60 Mitarbeiter betroffen

Bei der Grazer Berufsfeuerwehr ist offenbar ein Corona-Cluster entstanden. Auf der Feuerwache Süd wurden zehn von 60 Brandbekämpfern positiv getestet, hieß es seitens der Feuerwehr am Samstag. "Interne Organisationsmaßnahmen und die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Graz gewährleisten auch weiterhin den Brandschutz in der Landeshauptstadt Graz", betonte Branddirektor Klaus Baumgartner in einer Aussendung.