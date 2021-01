Corona - Dänemark stoppt Flüge nach Dubai wegen unzuverlässiger Tests

Nach Hinweis eines Reisenden - Mutierte Viren bei Ankommenden aus Emiraten in Dänemark festgestellt - BILD

Dänemark hat um Mitternacht sämtliche Flüge von und nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestoppt. Als Grund dafür nannte das Transportministerium unzuverlässige Covid-Tests bei der Ausreise. Es bestehe der Verdacht, dass die am Flughafen in Dubai durchgeführten Testungen nicht zuverlässig seien, teilte Transportminister Benny Engelbrecht via Aussendung mit. Man habe bereits davor Fälle mit mutiertem Virus bei aus Dubai kommenden Personen registriert.

Der Hinweis auf die mangelhaften Tests kam laut Engelbrecht vom Tipp eines Reisenden. Der Flugstopp gilt vorerst für fünf Tage. Die weitere Vorgangsweise der dänischen Regierung ist derzeit noch unklar.