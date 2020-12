Corona - Dänemark weitet Lockdown auf ganzes Land aus

Lokale bis 3. Jänner geschlossen

Der in Dänemark verhängte Teil-Lockdown für den Großteil der Bevölkerung wird auf das gesamte Land ausgeweitet. Das teilte der dänische Verkehrsminister Benny Engelbrecht am Dienstag mit. Gelten sollen die Corona-Maßnahmen demnach ab Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr auch in den Gemeinden, die bisher nicht von den Beschränkungen betroffen gewesen waren. Zuvor hatte bereits eine Reihe von Kommunen und Bürgermeistern die Ausweitung gemeldet.

Die Infektionszahlen in Dänemark seien schlichtweg zu hoch, schrieb Engelbrecht. Dänemark lag in den vergangenen 14 Tagen bei mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Die Tendenz ging zuletzt stetig nach oben.

Der dänische Teil-Lockdown sieht wie folgt aus: Restaurants, Cafes und Bars müssen vorläufig bis zum 3. Jänner ebenso geschlossen bleiben wie überdachte Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie etwa Kinos, Museen, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Schüler ab der fünften Klasse und diejenigen weiterführender Bildungseinrichtungen werden digital unterrichtet, öffentliche Bedienstete ohne kritische Funktion ins Homeoffice geschickt. In ganz Dänemark gilt zudem schon länger eine Begrenzung öffentlicher Versammlungen auf maximal zehn Personen.

Die strikteren Maßnahmen galten seit vergangenem Mittwoch zunächst für 38 der 98 dänischen Kommunen, darunter die Hauptstadtregion um Kopenhagen und die Großstädte Aarhus und Odense. 31 weitere Gemeinden waren am Freitag hinzugekommen. Damit waren bereits etwa vier Fünftel der dänischen Bevölkerung von den Maßnahmen betroffen.