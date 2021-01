Corona-Demo - Angekündigte Kundgebung in Wien ohne Teilnehmer

Nur Journalisten und Polizisten anwesend

Der Großteil der für das Wochenende in Wien angekündigten Demonstrationen rund um die Corona-Maßnahmen der Politik wurden am Freitag von der Polizei untersagt. Am Samstag blieb eine Kundgebung übrig, die abgehalten hätte werden dürfen. Diese fand jedoch nicht statt - am Versammlungsort Ballhausplatz in der Wiener Innenstand fanden sich gegen Mittag lediglich Journalisten und Polizisten ein, Kundgebungsteilnehmer waren keine zu sehen.

Angemeldet gewesen wäre die Versammlung "Solidarität in der Krise" für 200 bis 300 Personen. "Uns stört es nicht, wenn niemand kommt. Wir nehmen es angenehm zur Kenntnis", konstatierte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Zumindest gegen Mittag waren in der Wiener Innenstadt keine Demonstranten ersichtlich, die Lage laut Polizei ruhig.