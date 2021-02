Corona - Demonstration trotz Untersagung in Wien

Kundgebung vor der Karlskirche - Nach Beendigung wurde wieder zu "Spaziergang" auf dem Ring aufgerufen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ende der Kundgebung im Resselpark, Aufruf zum "Spaziergang" am Ring ---------------------------------------------------------------------

Trotz der Untersagung mehrerer Kundgebungen haben sich am Samstag in Wien erneut Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zusammengefunden. Etwas mehr als 1.000 Teilnehmer zählte die Polizei, die sich im Resselpark vor der Karlskirche trafen. Nach Ende der Standkundgebung gab es gegen 15.00 Uhr einen Aufruf zum "Spaziergang" auf der Ringstraße. Ein größerer Pulk machte sich auf den Weg dorthin, wurde auf Höhe Babenberger Straße aber von der Exekutive blockiert.

Am Karlsplatz war zuvor zwar in friedlicher Volksfeststimmung gegen die Testpflicht an Schulen und die Maskenpflicht gewettert worden, gleichzeitig rief man aber zur Einhaltung auf. Dies wohl auch deshalb, weil die in Großaufgebot angetretene Exekutive die Einhaltung kontrollierte und Verweigerer anzeigte. Festnahmen gab es bis dahin keine. Auffällig stark präsent war Tirol. "Der Tiroler Adler fliegt wohin er will", hieß es, gemünzt auf die Testpflicht bei Verlassen des Bundeslands. Gerufen wurde auch: "Kurz muss weg", der Protest richtete sich aber auch gegen die gesamte Bundesregierung.

Auf Twitter vermeinten Beobachter, auch diesmal wieder einschlägig bekannte Rechtsextremisten wie Gottfried Küssel bei der Kundgebung entdeckt zu haben. Von der Polizei gab es dazu keine Bestätigung. Der Verfassungsschutz sei im Einsatz, hieß es. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit ließen darauf schließen, dass wohl auch diesmal Personen mit radikalerer Gesinnung dabei sein könnten, meinte ein Sprecher. Eine Gegendemonstration linker Aktivisten gab es vorerst nicht.

Begonnen hatte alles am Maria-Theresien-Platz, wo zu Mittag eine angemeldete Standkundgebung stattgefunden hatte. Deren mehrere Hundert Teilnehmer setzten sich gegen 13.20 Uhr Richtung Karlsplatz in Bewegung, wo sie sich zu einer Schwesterveranstaltung dazugesellten.

Es wurden zahlreiche Österreich-Fahnen mitgeführt; auch eine schwedische war zu sehen, wohl wegen des dort recht lockeren Umgangs mit der Pandemie. Die Exekutive war mit einem Großaufgebot vor Ort.