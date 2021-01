Corona-Demos - 15 Anzeigen bei Kundgebung in Baden

27 Identitätsfeststellungen - Etwa 200 Teilnehmer und 130 Polizeibeamte

Eine Demonstration in Baden bei Wien gegen die Covid-Bestimmungen hat am Freitag 15 Anzeigen zur Folge gehabt. Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes sei der Grund gewesen, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend zur APA. Zudem seien 27 Identitätsfeststellungen durchgeführt worden.

Die Kundgebung sei insgesamt ruhig verlaufen, so Baumschlager. Etwa 200 Personen hätten teilgenommen. Die Polizei war mit rund 130 uniformierten und zivilen Beamten vertreten.