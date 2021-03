Corona - Der Unterländer Bezirk Schwaz im Impf-Fokus

50.000 Menschen kommen für Impfung infrage - Dreiviertel der Tiroler Südafrika-Fälle im Bezirk Schwaz

Der Unterländer Bezirk Schwaz steht nach einer Häufung von südafrikanischen Coronavirus-Mutationsfällen im europäischen Impffokus. In dem rund 84.000 Einwohner starken Bezirk wird ab kommender Woche das große Impfen losgehen. 50.000 Menschen sind für eine Dosis von Biontech/Pfizer vorgesehen, hieß es am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Bund und Land. Dreiviertel der Tiroler Südafrika-Fälle waren indes im Bezirk Schwaz zu verorten.

Seit Anfang des Jahres war der Bezirk im Blickfeld - schließlich tauchte hier Ende Jänner der erste Südafrika-Fall auf. Dieser war nach Untersuchungen auf Virusmutationen aufgrund eines Clusters der britischen Virusvariante in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) zutage gefördert worden. Die betroffene Person wurde vor einer Routine-OP im Schwazer Bezirkskrankenhaus positiv getestet, nachdem sie Kontakt mit einem Südafrika-Rückkehrer hatte, der sich beruflich in dem Land aufgehalten hatte.

Obwohl in fast allen Tiroler Bezirken mittlerweile die südafrikanische Virusvariante nachgewiesen wurde, sticht der Bezirk doch deutlich hervor. Von den 88 aktiv positiven Südafrika-Fällen waren 66 in Schwaz zu finden, hieß es auf APA-Anfrage vom Land.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass im Kindergarten der Zillertaler Gemeinde Mayrhofen ein Cluster entstanden war. Ab Samstag wurde der Gemeinde ein harter Lockdown verordnet, Ausreisetestpflicht inklusive. Die Verordnung läuft aber heute, Mittwoch, aus. Mit Stand Mittwochmittag galten noch 61 Menschen in Mayrhofen als aktiv positiv - in aktuell elf Fällen besteht der Verdacht auf die Südafrika-Variante, berichtete das Land.

Neben Mayrhofen gibt es sonst im Bezirk Schwaz in der gleichnamigen Bezirkshauptstadt mehrere Coronafälle, nämlich 41 bei rund 13.000 Einwohnern. Ansonsten gibt es nur in den Gemeinden Schlitters (26) und Jenbach (20) über 20 Infizierte, viele Gemeinden wiesen aber keinen einzigen Infizierten auf. Insgesamt zählte der Bezirk 274 aktiv Positive.

In den vergangenen Wochen wurden die Corona-Maßnahmen im Bezirk verschärft. In den Alten- und Pflegeheimen galt beispielsweise eine strengere Testpflicht für Mitarbeiter, das Angebot für Bewohner wurde ausgeweitet. Auch das Contact-Tracing wurde intensiviert sowie die K2-Personen ebenso mit PCR-Test abgestrichen. Rund 95.000 Coronatests wurden bisher in Schwaz gemacht und steht damit im Tiroler Bezirks-Ranking an dritter Stelle. Allerdings wurden hier auch 118 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet, gleich viele wie die Landeshauptstadt Innsbruck.