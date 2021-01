Corona - Deutlicher Rückgang an Infizierten in Vorarlberg

Stabile Lage in Spitälern

In Vorarlberg waren mit Stand Samstagvormittag 1.181 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um 71 weniger als am Tag zuvor. Am Freitag wurden 99 neue positive Testergebnisse registriert, gleichzeitig waren 199 weitere Personen vom Virus genesen. Indes gab es zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Die Lage in den Vorarlberger Spitälern blieb stabil: Von den gesamt 59 Intensivbetten im Land waren am Samstag 32 belegt, 15 davon mit Corona-Patienten. Insgesamt wurden im "Ländle" 74 Infizierte stationär betreut. Am Freitag wurden zwölf weitere Corona-Patienten aufgenommen, gleichzeitig aber auch 13 wieder entlassen.

Die meisten aktiv Erkrankten wies der Bezirk Feldkirch mit 360 auf. Dahinter folgte der Bezirk Bregenz mit 327 und der Bezirk Dornbirn mit 310.