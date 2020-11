Corona - Deutsche Bahn reserviert nur noch Fensterplätze

Sitzplatzangebot soll erhöht werden

Deutschland sieht für den Bahnverkehr wegen der Corona-Krise deutliche Veränderungen vor. "Die Deutsche Bahn wird im Fernverkehr zusätzliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie ergreifen. Die Sitzplatzkapazität wird deutlich um über 20 Mio. Platzkilometer pro Tag erhöht, um noch mehr Abstand zwischen den Reisenden zu ermöglichen", heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Bund-Länder-Vorlage für die Corona-Chefrunde am Mittwoch.

Die Reservierbarkeit der Sitzplätze wird parallel dazu beschränkt. "Für die Wintermonate sind grundsätzlich nur noch alle Fensterplätze buchbar", heißt es. Die Gangplätze würden im Reservierungssystem größtenteils geblockt und seien dann nicht mehr reservierbar.

In allen Zügen sei grundsätzlich nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar. Bei Sitzgruppen mit Tisch können nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze gebucht werden. In Abteilen mit sechs Sitzplätzen sind nur noch zwei Sitzplätze reservierbar. Für gemeinsam reisende Kunden sollen Bereiche vorgesehen werden, in denen auch nebeneinander liegende Sitzplätze reserviert werden können.