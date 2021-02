Corona - Deutsche Bahn-Unternehmen fahren nicht mehr nach Tirol

Wegen neuer Einreiseverordnung - Unklarheit über Fernverkehr

Die Züge der Deutschen Bahn (DB) und der Bayerischen Regiobahn (BRB) fahren wegen der neuen Corona-Regelungen bis auf weiteres nicht mehr nach Tirol. "Aufgrund der neuen behördlichen Pandemie-Vorgaben für die Ein- und Ausreise sind die grenzüberschreitenden Verkehre von DB Regio nach Tirol zum 12.02.21 eingestellt worden", hieß es von der Deutschen Bahn am Freitag. Betroffen seien die Verbindungen nach Innsbruck und Reutte.

Die Züge der BRB auf der Strecke München–Kufstein wenden nun im Bahnhof Kiefersfelden an der bayerischen Grenze. "Wir müssen so handeln, weil laut neuester ministerieller Verordnung aus Österreich dieses Mal, im Gegensatz zu früheren Verordnungen, keine Ausnahme für den Personenverkehr besteht", erläuterte Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. "Wir können für unser Zugpersonal die Testpflicht alle 48 Stunden unmöglich umsetzen."

Zunächst noch unklar blieb die Lage im Fernverkehr über Tirol . Dazu befinde sich die Deutsche Bahn derzeit im Austausch mit den verantwortlichen Stellen, sagte ein Sprecher.

Zuvor hatte bereits der Tiroler Verkehrsverbund (VVT) wegen der deutschen Reisebeschränkungen am Freitag den grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr zwischen Deutschland und Tirol unterbrochen. Die Regiozüge verkehren nur bis Kufstein, der Meridian Richtung München wurde eingestellt. Am Seefelder Plateau enden die Züge in Scharnitz, für den Regiozug um 7.33 Uhr in Scharnitz in Richtung Innsbruck verkehrt ein Schienenersatzverkehr. Auch in Ehrwald wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Ehrwald und Vils eingerichtet, jener von Vils nach Pfronten wurde eingestellt. Zusätzlich verkehrt ab Samstag viermal pro Tag ein Schienenersatzverkehr von Reutte nach Imst.