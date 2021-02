Corona - Deutsche Grenzschließung sorgt weiter für Diskussionen

Platter soll laut FPÖ "wildgewordenen bayrischen Löwen" bändigen - Euregio Inntal will Aussetzen von Lkw-Blockabfertigungen erreichen - WKÖ und ÖGB kritisieren Vorgehen Deutschlands

Die Grenzschließung Deutschlands zu Tirol, das vergangene Woche zum "Mutationsgebiet" erklärt wurde, sorgt im Bundesland und darüber hinaus am Montag weiter für Diskussionen. Vor allem die noch unklare Situation für Pendler sowie die Bedingungen für den Lkw-Güterverkehr stoßen Parteien- sowie Branchenvertretern im In- und Ausland sauer auf. Auch die Euregio Inntal bemühte sich nun um Lösungen.

Walter Mayr, Präsident der grenzüberschreitenden Europaregion Inntal, versuchte in einem Brief an Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zu erreichen, dass Tirol "bis auf weiteres die Lkw-Blockabfertigungen" aussetzt. Dadurch solle verhindert werden, dass durch Tests der Lkw-Fahrer ein "zusätzlicher Stau" verursacht werde. Zudem sprach er sich dafür aus, dass der Meridian-Zug für Pendler weiter nach Kufstein fahren soll, und nicht wie aktuell nur bis nach Kiefersfelden. Außerdem solle Tiroler Pendlern mit einem maximal 48 Stunden alten Test die Möglichkeit eingeräumt werden, im Umkreis von 100 Kilometern ab der Tiroler Grenze ihre Arbeitsstätten zu besuchen.

Für Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger war die Debatte über die Grenzschließung ebenso noch nicht beendet. Vielmehr nahm er Platter in die Pflicht: "Was ist mit dem Löwenbändiger ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter los?" Er solle den wildgewordenen bayrischen Löwen endlich - wie er selbst immer großspurig angekündigt hat - bändigen. Kritik an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Horst Seehofer (beide CSU) kam von NEOS-LAbg. Andreas Leitgeb: "Den nachbarschaftlichen und europäischen Gedanken werfen die Herren damit komplett über Bord! Wie kann sich der deutsche Bundesminister derart vom Ministerpräsidenten gängeln lassen?", fragte er. Das Vorweisen eines negativen Tests müsse in einer solidarischen EU reichen, forderte er.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) machte sich indes für den Güterverkehr stark und verwies auf zuvor auf EU-Ebene getroffene Vereinbarungen. Die Mitgliedsstaaten seien aufgefordert worden, alle relevanten Grenzübergänge an den Binnengrenzen des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) als Grenzübergänge mit "grüner Fahrspur" zu benennen. "An diesen Green Lane-Übergängen sollte der Lkw-Verkehr Vorfahrt haben und damit der gesamte Aufenthalt an der Grenze maximal 15 Minuten dauern. Mit den jetzigen Kontrollen, ob jeder einzelne Lkw-Fahrer einen negativen Test hat und ob er auch online vorangemeldet ist, sind Staus an den Grenzen hingegen vorprogrammiert", sagte Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr.

Der italienische Frächterverband Conftrasporto beklagte in einem Brief an den neuen Premierminister Mario Draghi die "riesigen Schwierigkeiten", die die verschärften Einreiseregeln an der Grenze zu Österreich Lkw-Fahrern verursachen. "Nur negativ getestete Lkw-Fahrer dürfen die Reise fortsetzen. Was geschieht mit jenen, die positiv sind? Müssen sie ihr Fahrzeug verlassen und wenn ja, wo?", fragte Conftrasporto-Chef Paolo Uggé im Brief an Draghi. Uggé forderte, dass auch Lkw-Fahrer, die aus Österreich und Deutschland kommen, getestet werden. "Wenn man behauptet, dass italienische Lkw-Fahrer das Virus verbreiten, sollte dieses Prinzip für alle Fahrer gelten", meinte Uggé. Conftrasporto forderte die Einrichtung eines "grünen europäischen Korridors", um den freien Warenverkehr und die Lieferung von Gütern zu ermöglichen. Uggé rief Draghi auf, die Behörden in Brüssel auf die Probleme am Brenner aufmerksam zu machen.

Der ÖGB verwies auf Probleme von Bauarbeitern, denn hier seien "hunderte" Menschen betroffen. Die Einreisebestimmungen Deutschlands seien "ein Schlag ins Gesicht" für Arbeitnehmer und Unternehmen, "die grenzüberschreitend arbeiten", sagte Christian Hauser vom Tiroler ÖGB. "Wenn Platter und Söder nicht miteinander können, darf der Zwist nicht auf dem Rücken der Bauarbeiter ausgetragen werden", ärgerte er sich und forderte eine "rasche Klarstellung" vonseiten Deutschlands über die Definition von "systemrelevanten" Berufen.