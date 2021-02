Corona - Deutsche Pressestimmen zu Grenzschließungen

Streit in der EU über Finanzhilfe an Griechenland Deutschland steuert auf eine harte Auseinandersetzung über Finanzhilfen an Griechenland beim EU-Gipfel zu. EU-Wirtschaftskommissar Rehn forderte am Freitag in Brüssel eine Entscheidung der Staats- und Regierungschefs bei dem Treffen in der kommenden Woche über einen Notfallplan, was die deutsche Bundeskanzlerin Merkel ablehnt.