Corona - Deutsche Regierung kündigte kostenlose Impfung an

Freiwilligkeit versichert

In Deutschland werden nach Angaben der Regierung alle, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, Anspruch auf eine kostenlose Impfung erhalten. "Die Impfung wird kostenlos sein, egal ob und wie jemand versichert ist", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass die Impfung freiwillig sein werde, und kündigte eine Informationskampagne an. Pläne, Menschen dafür zu bezahlen, sich impfen zu lassen, gebe es nicht.