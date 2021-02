Corona - Deutsche Schülerkonferenz warnt vor langen Schulschließungen

Debatte von Merkel mit deutschen Länderchefs am Mittwoch

Die deutsche Bundesschülerkonferenz warnt vor zu langen Schulschließungen im Kampf gegen das Coronavirus. Ständig allein zu Hause zu sitzen, sei psychisch zermürbend, sagte Generalsekretär Dario Schramm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Viele wollen dringend mal wieder andere in der Schule sehen - gern mit großem Abstand und peniblen Hygienevorkehrungen, aber persönlich. Schule ist ein Ort der Gemeinschaft, nicht nur des Lernens."

Schramm forderte für Abschlussklassen und jüngere Schüler in allen deutschen Bundesländern ein Angebot des Wechselunterrichts. "Das ist wichtig, damit sich alle gut auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Und damit sich die Bildungsungerechtigkeit nicht weiter verschärft." Solange nur zu Hause gelernt werde, sei jeder auf seine technischen Mittel dort und die Unterstützung der Eltern zurückgeworfen. "Einige haben nicht mal ein ruhiges Zimmer zum Lernen. Das sorgt für riesige Chancenungleichheit."

Infektionsschutz sei wichtig, gerade angesichts der kursierenden Mutationen des Coronavirus, sagte Schramm. "Aber wir brauchen auch erste Öffnungsschritte."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs sprechen am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wie mit den Schulen weiter verfahren wird, dürfte dabei aller Voraussicht nach ein zentrales Thema werden.

In Österreich begann am Montag für knapp 450.000 Schüler in Wien und Niederösterreich wieder der Präsenzunterricht. Voraussetzung dafür waren Corona-Selbsttests. An den Volksschulen haben getestete Schüler an allen fünf Tagen der Woche Unterricht in der Schulen. Auf anderen Schulstufen gibt es dagegen eine Teilung der Klassen in zwei gleich große Gruppen.