Corona - Deutscher Bundestag hob Schuldenbremse für Etatentwurf auf

2021 neue Krediten von knapp 180 Milliarden Euro geplant

Der Bundestag in Berlin hat den Weg freigemacht für die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Kanzlermehrheit setzte das Parlament am Dienstag für den Bundeshaushalt 2021 auf Antrag von Union und SPD die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aus. Damit kann der Bundestag am Freitag den für 2021 geplanten Etat mit neuen Krediten von knapp 180 Milliarden Euro verabschieden.

Die Neuverschuldung übersteigt die laut Schuldenregel zulässige Grenze um rund 164 Milliarden Euro. Begründet wird dies mit Ausgaben und Einnahmeausfällen aufgrund der Corona-Pandemie. Der Bundestag stellte "eine außergewöhnliche Notsituation" fest. Der Etat sieht allein fast 40 Milliarden Euro für Unternehmenshilfen und 35 Milliarden Euro als Reserve für noch nicht bezifferbare, mögliche Ausgaben in Zusammenhang mit der Viruspandemie vor.

Für die Aufhebung der Schuldengrenze stimmten 374 Abgeordnete, 73 dagegen. Es gab 187 Enthaltungen. Erforderlich war die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages von mindestens 355 Ja-Stimmen.