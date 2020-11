Corona - Deutscher Minister fordert Konzerne zu Impfstoff-Hilfe auf

Profiteure der Coronakrise sollen sich laut deutschem Entwicklungshilfeminister an Finanzierung von Impfstoffen für Entwicklungsländer beteiligen

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller hat internationale Konzerne aufgerufen, sich an der Finanzierung von Corona-Impfstoff für Entwicklungsländer zu beteiligen. Angesichts einer Finanzierungslücke für die Versorgung ärmerer Staaten mit Impfstoff 2021 seien nicht nur Industriestaaten wie die USA aufgerufen, sagte der CSU-Politiker am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Genauso sind Privatunternehmen gefordert, die in der Corona-Krise besonders profitiert haben."

Müller nannte etwa Amazon oder auch Impfstoffhersteller. Er appellierte direkt an die Pharmafirmen, der internationalen Impfinitiative Covax der Weltgesundheitsorganisation (WHO) "möglichst günstige Konditionen einzuräumen und so günstige Preise für Impfdosen in Entwicklungsländern zu ermöglichen".

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe nach dem G20-Gipfel zurecht darauf verwiesen, dass eine gerechte Verteilung der Impfstoffe in der Corona-Krise gerade für Entwicklungsländer entscheidend sei. "Denn gerade die ärmsten Länder mit ihren schwachen Gesundheitssystemen sind auf eine rasche Versorgung mit Impfstoffen angewiesen", mahnte Müller. "Die globale Solidarität darf jetzt nicht auf der Strecke bleiben." Covax sei mit ersten Impfstoffherstellern in Gesprächen, die Verhandlungen müssten aber noch konsequenter geführt werden.

Die Verhandlungen für Covax führt die internationale Impfallianz Gavi. Diese hat sich nach eigenen Angaben Hunderte Millionen Dosen des Corona-Vakzins von AstraZeneca gesichert. Müller begrüßte dies. Gleichzeitig forderte er weitere Forschung an Impfstoffen, die in Entwicklungsländern ohne hohen Kühlaufwand verteilt werden können. Er sagte dies mit Blick auch auf den von Biontech und Pfizer entwickelten Wirkstoff, der bei minus 70 Grad gelagert werden muss.