Corona - Deutschland begrüßt Quarantäne-Regelung in Österreich

Spahn: Erfahrungen aus Februar und März noch in den Knochen

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat die von Österreich angekündigte Quarantänepflicht für Einreisende begrüßt, die den Tourismus weitgehend eindämmen soll. Alle hätten die Erfahrungen aus Februar und März noch in den Knochen, dass durch den Rückreiseverkehr aus dem Skiurlaub das Virus teils unbemerkt in fast alle EU-Staaten mitgebracht worden sei, sagte Spahn am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen.

Dabei sei Skifahren für sich allein nicht das Problem, es gehe um Aktivitäten rundherum, so der deutsche Gesundheitsminister. Vor diesem Hintergrund begrüße er die Entscheidungen Österreichs. Die Regierung hat angekündigt, dass zwischen Mitte Dezember und 10. Jänner Einreisenden aus Corona-Risikogebieten zehn Tage in Quarantäne müssen. Freitesten ist nach fünf Tagen mittels PCR-Test möglich. Als Risikogebiete gelten alle Länder, deren 14-Tage-Inzidenz der positiven Corona-Fälle höher als 100 ist - aktuell zählen alle Nachbarländer Österreichs dazu.