Corona - Deutschland für schnellstmögliche Zulassung der Impfstoffe

Laut Gesundheitsminister Spahn ab 15. Dezember "in der Fläche einsatzbereit zum Impfen"

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt auf eine schnellstmögliche Zulassung der Corona-Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Dabei gehe es auch um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit der EU, sagte Spahn am Sonntag. Deutschland sei ab 15. Dezember "in der Fläche einsatzbereit zum Impfen".

Erste Impfdosen stünden zur Auslieferung bereit und könnten direkt nach der Zulassung verimpft werden, sagte Spahn. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass der in Europa bald verfügbare Corona-Impfstoff sicher ist. Sie vertraue der Sachkunde der EMA, bekräftigte die Regierungschefin.