Corona - Deutschland sieht Spanien nicht mehr als Hochrisikogebiet

Aber weiter Quarantänepflicht nach Einreise

Wegen sinkender Corona-Neuinfektionszahlen sieht Deutschland Spanien nicht mehr als Hochrisikogebiet. Das deutsche Robert Koch-Institut gab am Freitag im Internet bekannt, dass das beliebteste Urlaubsland ab Sonntag nur noch "normales" Risikogebiet ist. Das bedeutet, dass Deutsche bei der Einreise aus Spanien keinen negativen Coronatest mehr nachweisen müssen.

Einreisende müssen sich allerdings 48 Stunden nach der Einreise in Deutschland testen lassen. Die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne, von der man sich erst nach fünf Tagen durch einen weiteren Test befreien kann, bleibt. Die praktischen Auswirkungen für Spanien-Urlauber halten sich also noch in Grenzen. Allerdings dürfte die Entscheidung der deutschen Regierung mit Blick auf den Osterurlaub Hoffnungen bei Fans der Ferieninsel Mallorca oder der Kanaren wecken. Auch Litauen und Afghanistan wurden auf normale Risikogebiete zurückgestuft.

Anders als Österreich unterscheidet Deutschland zwischen Hochrisikogebiet, Risikogebiet und Virusvariantengebiet. Ab Sonntag gelten noch 28 Länder als Hochrisikogebiete und weitere 15 als Virusvariantengebiete mit besonders gefährlichen Mutationen des Coronavirus - darunter das Bundesland Tirol.

Bei der Einreise von Spanien nach Österreich gilt wie für fast alle Länder Europas und weltweit weiterhin die Verpflichtung zur Vorlage eines negativen Coronatests bei der Einreise sowie eine zehntägige Quarantänepflicht. Ein Freitesten ist frühestens nach fünf Tagen möglich. Zudem ist vor der Einreise eine Registrierung nötig.

Die Corona-Lage in Spanien hat sich seit Ende Jänner nach strengen Einschränkungen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit stark verbessert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag zuletzt bei 111.