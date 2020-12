Corona -Deutschland: Totenzahlen lassen Auflagenverlängerung erwarten

Tages-Höchstwert von 487 an oder mit Covid-19 Verstorbenen

In Deutschland erwägen Bund und Länder angesichts eines neuen Höchstwerts an Corona-Toten eine Verlängerung der Auflagen. Bei Beratungen zwischen den 16 Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochnachmittag dürfte es um ein Signal gehen, dass die Schließung von Gastronomie und Hotels bis in den Jänner andauern werde, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen. Am 25. November waren Einschränkungen bis zum 20. Dezember beschlossen worden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 17.270 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, das sind rund 1.350 weniger als am Mittwoch vergangener Woche. Die Zahl der Corona-Toten innerhalb eines Tages stieg auf einen neuen Höchstwert von 487. Die Krankenhäuser seien "extrem belastet", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die Zahl der von Corona-Patienten belegten Intensivbetten in Deutschland und der Toten steigt seit Tagen.

Sowohl Merkel als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben davor gewarnt, dass die teilweise Lockerung der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Silvester für einen erneuten Schub bei den Neuinfektionen sorgen könnten. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Ansteckungsrate pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen - lag laut RKI am Mittwoch bei 134, angestrebt von Bund und Ländern wird ein Wert von unter 50.

Damit die Gesundheitsämter der Lage angesichts der hohen Infektionszahlen überhaupt noch Herr werden, will die Bundesregierung nun 20.000 Soldaten für einen Einsatz bereitstellen. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) der Sendergruppe RTL/ntv. Bereits jetzt seien rund 10.000 Soldaten im Corona-Einsatz. Die Truppe bereite sich nun auch darauf vor, bei der Lagerung und Sicherung von Impfstoffen zu helfen.