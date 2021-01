Corona: Die Lombardei feuert ihren Gesundheitsbeauftragten

Nach Kritik wegen schleppendem Start der Impfkampagne

Die Lombardei, die von der Coronapandemie am stärksten betroffene italienische Region, feuert ihren Gesundheitsbeauftragten Giulio Gallera. Der Politiker und Vertraute von Ex-Premier Silvio Berlusconi, der seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 stets im Rampenlicht gestanden war, wird nun nach Kritik wegen des schleppenden Starts der Impfkampagne durch die Ex-Mailänder Bürgermeisterin Letizia Moratti ersetzt.

Der 51-jährige Gallera rüstete im vergangenen Frühjahr das italienische Gesundheitssystem für den Corona-Notstand auf und war zuletzt in Ungnade gefallen, als er versuchte, sich von der massiven Kritik am schleppenden Start der Impfkampagne freizusprechen und meinte, dass auch das Gesundheitspersonal Anspruch auf Weihnachtsurlaub hätte. Ebenfalls war das Spitzenmitglied von Berlusconis Mitte-rechts-Partei Forza Italia außerhalb seiner Mailänder Wohngemeinde beim Joggen gesehen worden, obwohl das Verlassen des Wohnorts wegen der Corona-Auflagen strikt verboten ist.

Nun beschloss die rechte Lega, die im lombardischen Regionalparlament das Sagen hat, eine Umbildung des Regierungsausschusses. Gallera wird von der 71-jährigen Großunternehmerin Letizia Moratti ersetzt, die in Mailand als Bürgermeisterin in den Jahren 2006-2011 fungiert und in einem Kabinett Berlusconis zwischen 2001 und 2006 den Posten der Bildungsministerin bekleidet hatte. Die Witwe des 2018 verstorbenen Mailänder Ölmagnaten Gian Marco Moratti war außerdem RAI-Präsidentin von 1994 bis 1996.

Lega-Chef Matteo Salvini setzte sich persönlich ein, um Moratti zur Annahme des Postens zu überreden. "Das lombardische Gesundheitssystem braucht einen Manager. Eine Person, die bereits Erfahrung als Mailänder Bürgermeisterin und als Ministerin hat, ist eine Garantie", kommentierte Salvini.

Nicht ausgeschlossen wird, dass die Lega eine neue Kandidatur Morattis für den Mailänder Bürgermeisterposten unterstützen könnte. Neuwahlen sind in Mailand im kommenden Frühjahr geplant. Moratti würde sich als Mitte-rechts-Kandidatin mit dem scheidenden Bürgermeister Giuseppe Sala duellieren, der als Kandidat einer Mitte-links-Allianz ins Rennen um die 1,5 Millionen-Einwohner-Stadt geht.