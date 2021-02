Corona - Dornauer vermisst Platter

Platter "seit Tagen untergetaucht" - Auftritte von VP-Vertretern "bestenfalls unprofessionell und peinlich"

Tirols SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer vermisst LH Günther Platter (ÖVP) In Sachen Corona-Krisenmanagement. "Walser, Hörl, ja mittlerweile sogar schon der Ex-Hüttenwirt Anzengruber (Innsbrucks Vizebgm., Anm.) kommentieren die Performance ihrer eigenen Partei, nur der Landeshauptmann ist seit Tagen untergetaucht", kritisierte Dornauer. Es brauche nun "Leadership", denn die Menschen würden durch diese Art der Kommunikation verunsichert, warnte er in einer Aussendung.

"Die zahlreichen Auftritte namhafter Vertreter der VP-Tirol in den vergangenen Wochen sind bestenfalls unprofessionell und größtenteils an Peinlichkeit kaum zu überbieten", meinte Dornauer. Dies schade der Reputation des Landes, deshalb dürfe Platter dies "nicht wortlos zur Kenntnis nehmen" und sich stattdessen "nach dem Debakel gegen Wien in einen sinnlosen Streit mit Bayern" verstricken.

Für Dornauer ist das Krisenmanagement insgesamt "mangelhaft und planlos". Die Menschen würden nach wie vor nicht wissen, "wo und von wem sie die beiden Teilimpfungen erhalten werden". Zudem würden auch die Unternehmen an der fehlenden Planbarkeit "verzweifeln". "Auch hier herrscht völlige Ratlosigkeit innerhalb der Bundes- und Landesregierung", stellte Dornauer fest.