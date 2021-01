Corona - Drastische Maßnahmen auf Mallorca und Ibiza in Kraft

Gastronomie geschlossen, Verbot privater Treffen

Trotz heftiger Proteste von Gastronomen und anderen Unternehmern sind auf den spanischen Urlaubsinseln Mallorca und Ibiza die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie drastisch verschärft worden. Seit Mittwoch müssen alle Restaurants, Bars, Cafes und Fitnessstudios zunächst für zwei Wochen schließen. Zudem sind private Treffen von Menschen, die nicht im selben Haushalt leben, sowohl zu Hause als auch in der Öffentlichkeit verboten.

Diese und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens hatte die Regierung der Balearen am Montagabend wegen der ansteigenden Infektionszahlen beschlossen. Die Balearen hatten die Pandemie lange Zeit relativ gut im Griff. Seit Dezember wird die Lage aber immer besorgniserregender. Zeitweise hatten die Inseln die höchsten Zahlen ganz Spaniens.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Mittwoch nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid bei gut 304. Das ist wesentlich höher als im Durchschnitt Spaniens, wo dieser Wert bei knapp 254 lag. Die Situation in den Krankenhäusern ist entsprechend prekär.

Nach 640 Neuinfektionen binnen 24 Stunden näherte sich die Region mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern am Dienstag der Marke von insgesamt 42.000 Ansteckungen. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 sterben, wuchs um sieben auf insgesamt 498.