Corona - Drei Todesfälle und 223 Neuinfektionen im Burgenland

29 Covid-19-Fälle in Pflegeheim im Bezirk Oberpullendorf - 109 Personen im Spital, 17 auf der Intensivstation

Im Burgenland sind am Montag 223 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Eine 82-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart sowie eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See sind mit oder an Covid-19 gestorben, teilte der Koordinationsstab mit. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 55. Außerdem wurde mit 29 bestätigten Fällen ein neuer Cluster in einem Pflegeheim im Bezirk Oberpullendorf registriert.

Im Rahmen eines Screenings wurden laut dem Koordinationsstab 19 Bewohner und zehn Mitarbeiter des Pflegeheims positiv getestet. Seitens der Gesundheitsbehörde seien "alle erforderlichen Maßnahmen" gesetzt worden. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 109 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind sieben mehr als am Sonntag. 17 Infizierte liegen auf der Intensivstation.

3.339 Personen - 24 weniger als am Vortag - befinden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne. Aktuell sind im Burgenland 2.195 Personen infiziert. 143 Menschen sind seit Sonntag neu genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt bei 5.338, jene der Genesenen bei 3.088.