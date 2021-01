In Kärnten sind von Mittwoch auf Donnerstag drei Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer liegt nach Angaben des Landes Kärnten damit bei 622. Im gleichen Zeitraum wurden 83 Neuinfektionen registriert, 95 Menschen mussten stationär in Krankenhäusern behandelt werden, zehn davon auf Intensivstationen.