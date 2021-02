Corona - Drei Todesopfer und 83 Neuinfektionen in Kärnten

In Kärnten sind nach Angaben des Landespressedienstes von Donnerstag auf Freitag 83 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet worden. Drei Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesopfer stieg auf 644. 88 Personen befanden sich in stationärer Behandlung, davon acht auf einer Intensivstation.